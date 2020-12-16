РИАМО - 16 дек. С лета прошлого года в Москве открыто более 37 тысяч эскроу-счетов, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

«С июля 2019 года по настоящее время в рамках привлечения денежных средств граждан-участников долевого строительства открыто более 37 тысяч эскроу-счетов», — сказала Пятова.

Он отметила, что суммарно на них аккумулировано около 300 миллиардов рублей.

Всего с эскроу-счетами в Москве работают 10 банков.

При этом Пятова добавила, что с использованием проектного финансирования сегодня действуют 245 разрешений на 15,5 миллионов квадратных метров. По этим проектам заключено 44,131 тысячи договоров долевого участия.