РИАМО - 16 дек. С лета прошлого года в Москве открыто более 37 тысяч эскроу-счетов, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
«С июля 2019 года по настоящее время в рамках привлечения денежных средств граждан-участников долевого строительства открыто более 37 тысяч эскроу-счетов», — сказала Пятова.
Он отметила, что суммарно на них аккумулировано около 300 миллиардов рублей.
Всего с эскроу-счетами в Москве работают 10 банков.
При этом Пятова добавила, что с использованием проектного финансирования сегодня действуют 245 разрешений на 15,5 миллионов квадратных метров. По этим проектам заключено 44,131 тысячи договоров долевого участия.
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