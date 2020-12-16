РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 дек. Члены Общественного совета при УМВД и сотрудники полиции Красногорска передали 50 новогодних подарков для воспитанников социально-реабилитационного центра в рамках акции «Бумеранг добра», - сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Традиционно в канун Нового года в Молодежном центре Красногорска проводят акцию «Бумаранг добра», в рамках которой собирают подарки для воспитанников Красногорского социально-реабилитационного центра.

«Пятьдесят подарочных наборов для воспитанников Красногорского социально-реабилитационного центра доставили председатель Общественного совета при УМВД по горокругу Красногорск, депутат фракции «Единая Россия» в совете депутатов Роман Володин и сотрудники полиции в молодежный центр», - говорится в сообщении.

Благотворительная акция «Бумеранг добра» проходит в Красногорске до 25 декабря. Присоединиться к акции могут все желающие. Принести канцелярские товары или другие сувениры можно в МУ «Молодежный центр» по адресу: улица Речная, дом 20, корпус 1 в будний день с 10:00 до 19:00.

«Все подарки Дед Мороз и Снегурочка доставят ребятам Красногорского социально-реабилитационного центра 28 декабря», - заключается в материале.