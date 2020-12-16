РИАМО - 16 дек. Перечень вопросов к отчету губернатора Подмосковья Андрея Воробьева по работе правительства региона в 2020 году утвердили в четверг депутаты Московской областной думы, передает корреспондент РИАМО.

«Данный перечень подготовлен фракциями, комитетами, депутатами. Он рассматривался вчера на совете думы», - сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В перечень вошли 45 вопросов, среди них - возможность продления на 2021 год принятых в период распространения коронавирусной инфекции мер поддержки бизнеса и граждан, развитие проектов инициативного бюджетирования, введение в Московской области возможности бесплатного тестирования волонтеров на наличие у них Covid-19, развитие военных городков, финансовая поддержка учителей с классным руководством, регулирование в зимнее время цен на овощную продукцию, выращенную в закрытом грунте в Московской области.

Кроме того, вопросы касаются транспортной структуры и информатизации, здравоохранения, труда и социальной политики, имущественных отношений, землепользования, природных ресурсов и экологии.