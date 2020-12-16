РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 дек. В подмосковных Котельниках с родителями учащихся школы №1 обсудили вопрос создания в образовательном учреждении универсальной спортивной площадки, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков в рамках рабочей поездки в городской округ Котельники провел встречу с родительским активом средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза Л.Д. Чурилова. На мероприятии обсуждали вопросы реализации программы инициативного бюджетирования школы.

«Родители выступили с предложением о строительстве универсальной спортивной площадки. Они хотят, чтобы их дети могли заниматься физкультурой и игровыми видами спорта на улице. Директор учебного заведения отметила важность занятий физкультурой в педагогическом процессе», - говорится в сообщении.

По словам Терюшкова, спортивную инфраструктуры школы нужно модернизировать.

«По моему мнению, у школы нет достойного спортивного ядра. Мы обсудили с родителями то, что необходимо это ядро создать. Это должна быть открытая универсальная площадка, где можно будет заниматься футболом, баскетболом и волейболом. Также обсудили полосу препятствий, тренажеры и зону для воркаута», - сказал он.

Педагогический состав школы – квалифицированные учителя. К примеру, физкультуру у детей здесь ведет мастер спорта международного класса, чемпионка и призер чемпионатов России по дзюдо, победительница Всемирных военных игр и чемпионка мира среди военнослужащих Мария Персидская.

«Чемпионы начинаются со школы. В создании универсальной спортивной площадки заинтересованы все стороны, это интересный и востребованный проект», - заявил министр.

Качественная площадка подготовит учащихся к выполнению нормативов комплекса ГТО.

«Когда здесь будет хорошее спортивное ядро, ребята смогут идти в спортивные школы и секции для того, чтобы продвигаться дальше по спортивной карьере. Мы обсудили все то, что способствует гармоничному развитию личности школьников. Это не только обучение, но и спортивная составляющая», - заключил Терюшков.

Спортивная жизнь Котельники весьма разнообразна. Здесь проходят первенства округа по волейболу, футболу, стритболу, баскетболу, турниры по дзюдо и другим спортивным направлениям, а в ближайшее время здесь планируют провести чемпионат по хоккею среди дворовых команд. Кроме того, муниципальные власти планируют, что в следующем году в местном парке появится современная хоккейная коробка.