РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 дек. Мотоклуб «Ночные волки» передал 30 подарочных наборов для детей, находящихся в социально-реабилитационном центре в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Благотворительная акция «Бумеранг добра» проходит в МУ «Молодежный центр» до 25 декабря.

«30 подарочных наборов для воспитанников Красногорского социально-реабилитационного центра привезли представители мотоклуба «Ночные волки», - говорится в сообщении.

Президент Красногорского отделения клуба «Ночные волки» Виталий Падалкин отметил, что в наборах все необходимое для творчества, интересные книги и канцтовары.

«Мы желаем детям самого главного – не потерять чувство сострадания, оставить доброту в своей жизни, здоровья, хорошего Нового года, веселых минут и часов», - подчеркнул Падалкин.

Принять участие в акции «Бумеранг добра» может любой желающий. Приносить подарки можно в МУ «Молодежный центр» по адресу: улица Речная, дом 20, корпус 1 в любой будний день с 10:00 до 19:00 до 25 декабря включительно.