РИАМО - 16 дек. За последние сутки в Москве госпитализированы 1732 человека с подтвержденным коронавирусом, на ИВЛ в больницах находятся 456 пациентов, сообщается столичный оперштаб.

За последние сутки в столице подтверждено 5028 новых случаев заражения Covid-19.

«8,6% среди заболевших - дети, 42,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,7% – от 46 до 65 лет, еще 12,6% - от 66 до 79 лет. Также 4,9% среди заболевших люди старше 80 лет», - говорится в сообщении.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В мегаполисе из-за пандемии действуют ограничения — старшеклассники переведены на дистанционное обучение, часть сотрудников компаний работают на удаленке, а люди старше 65 лет должны соблюдать домашний режим.

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Текстовая трансляция

16 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 26 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 477 больных. В Москве - 5 028.

- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.