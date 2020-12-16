РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В подмосковном Подольске на пешеходной зоне на улице 50 лет ВЛКСМ - на бульваре Юности начали устанавливать 24-метровую новогоднюю ель, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«К монтажу 24-метровой новогодней ели на бульваре Юности приступили сегодня (16 декабря - ред.) сотрудники Подольского комбината благоустройства», - говорится в сообщении.

Главной новогодней елкой Подольска стала искусственная уральская сосна высотой 22 метра, которую доставили в сквер Поколений 15 декабря. Елку украсят макушкой «Роза ветров», повесят 45 украшений-снежинок, бусы с подсветкой длиной 260 погонных метров и комплект освещения.

Ранее в отделениях МФЦ Подольска открылась почта Деда Мороза, на которую принимают письма детей.