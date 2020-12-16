РИАМО - 16 дек. Депутаты Мособлдумы утвердили назначение Александра Лазарева на должность аудитора Контрольно-счетной палаты Московской области, передает корреспондент РИАМО.

Лазарев работает в региональной Контрольно-счетной палате с 2013 года, им проведено более 50 мероприятий, уточнил исполняющий обязанности председателя Контрольно-счетной палаты Московской области Игорь Кузьмин, представляя кандидатуру.

«Кандидатура достойная, просим поддержать», - сказал Кузьмин.

Как отметил Лазарев, в его обязанности будет входить аудит системы ЖКХ, транспорта, бюджетного строительства, дорожной инфраструктуры, энергетики.

Депутаты поддержали кандидатуру единогласно.