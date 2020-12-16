РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 дек. Замглавы администрации подмосковного Красногорска Тимур Магомедов в среду расскажет жителям округа, когда достроят школу в микрорайоне Опалиха, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Строительство школы на 825 мест в ЖК «Опалиха О3» планируется завершить до конца 2021 года. Получено положительное заключение по корректировке проектно-сметной документации. В настоящий момент завершается подготовка проведения конкурсных процедур, выйти на торги планируется в конце декабря 2020 года.

«Как сейчас обстоят дела на объекте?», «Почему сдвинулись сроки строительства?», «Заложены ли в бюджете средства на школу?» - на эти и другие вопросы в прямом эфире сообщества красногорских мам ответит заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и строительства Тимур Магомедов», - говорится в сообщении.

Эфир состоится в среду в Instagram-аккаунте «Мамы Красногорска». Начало в 14:00.