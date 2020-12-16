РИАМО - 16 дек. «Яндекс.Еда» начала работать с глухими и слабослышащими курьерами, в Москве первые курьеры с нарушениями слуха уже начали доставлять заказы, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Программа для подключения курьеров с нарушениями слуха была разработана вместе с Всероссийским обществом глухих, участники которого проводили консультации при разработке мобильного приложения и консультировали службу поддержки.

«Для слабослышащих партнеров создали специальную страницу, на которой они могут познакомиться с профессией курьера и оставить заявку на подключение к сервису. Материалы на сайте снабжены субтитрами и переводом на язык жестов, а подробности по посещению офиса для подачи документов приходят в виде СМС. Все обучающие материалы для курьеров также сопровождаются переводом на жестовый язык», — говорится в сообщении.

В приложении сервиса пользователи и рестораны смогут увидеть, что заказ доставит курьер с нарушениями слуха. В том случае, если понадобится уточнить сроки доставки и заказа или задать другой вопрос, клиент сможет обратиться в службу поддержки.

Курьер сможет взаимодействовать с рестораном с помощью визуальных карточек, которые помогут решить типовые ситуации, например, решить вопрос с отсутствием в заказе блюда.

Глухие и слабослышащие могут начать сотрудничество с «Яндекс.Едой» через партнерские курьерские службы или при оформлении статуса самозанятого. Им будут доступны ежедневные выплаты, бесплатная страховка, дополнительные бонусы.

В Москве первые курьеры с нарушениями слуха уже начали доставлять заказы. В дальнейшем эту практику расширят на другие города.