РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 дек. Свыше 300 жителей подмосковного Красногорска прошли вакцинацию против Covid-19 первым компонентом вакцины «Спутник V», сообщила начальник управления по социальным вопросам администрации горокруга Эльвира Кавалерская.

В округе стартовала вакцинация вторым компонентом вакцины «Спутник V». Среди тех, кто одними из первых сделал прививку от коронавируса, – сотрудники администрации муниципалитета.

«Сегодня (16 декабря – ред.) мы сделали второй компонент вакцины. Вчера прошло 10 человек, сегодня – еще 18. Первый компонент на сегодняшний день сделали 270 человек в первую поставку и около 100 человек во вторую поставку», - сказала Кавалерская.

Она пояснила, что во вторую поставку первого компонента вакцины, которая состоялась 14 декабря, медучреждения Красногорска получили 150 доз.

«Люди прививаются активно. Если в первую поставку мы приглашали желающих, в основном прививку сделали сотрудники сфер образования, здравоохранения, сотрудники администрации, то во вторую поставку сформировался лист ожидания из тех, кто захотел привиться», - добавила Кавалерская.

Она поделилась опытом вакцинации отечественной вакциной «Гам-КОВИД-Вак», более известной как «Спутник V». Двухкомпонентный препарат разработан российскими учеными.

«Первый компонент я перенесла в принципе хорошо. Единственное, в первую ночь после вакцинации были перепады температуры. Затем 21 день было хорошее самочувствие, никаких проблем. Специалисты говорят, что второй компонент переносится легче, чем первый, так что надеюсь, побочных эффектов не будет», - заключила Кавалерская.

В Красногорске работают 4 пункта вакцинации против Covid-19. Прививку можно сделать в поликлиниках городских больниц №1 на улице Карбышева и №2 в микрорайоне Павшинская пойма, а также в поликлиниках в военном городке Павшино и поселке Нахабино.

Текстовая трансляция

16 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 26 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 477 больных. В Москве - 5 028.

- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.