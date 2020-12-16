РИАМО - 16 дек. За последние сутки в столице выявили 5028 новых случаев заражения коронавирусом, за все время пандемии в мегаполисе зафиксировали 708 530 случаев инфицирования, сообщает московский оперштаб.

Также за последние сутки удалось вылечить 5571 человека, а 73 пациента скончались.

При появлении любых симптомов ОРВИ оперштаб рекомендует оставаться дома и вызвать врача.

В мегаполисе из-за пандемии действуют ограничения — старшеклассники переведены на дистанционное обучение, часть сотрудников компаний работают на удаленке, а люди старше 65 лет должны соблюдать домашний режим.

За последние сутки в России выявили 26 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах, при этом 17,8% новых пациентов не имеют клинических проявлений болезни. Выздоровели 26 490 человек, скончались 596 пациентов.

С начала пандемии в России выявлено 2 734 454 случая коронавируса в 85 регионах. Выздоровели 2 176 100 человек, скончались 48 564 пациента.

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Текстовая трансляция

16 ДЕКАБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 26 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 477 больных. В Москве - 5 028.

- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.