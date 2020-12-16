РИАМО - 16 дек. Мэрия Москвы заказала модернизацию системы «Помощник Москвы», с помощью которой можно будет пожаловаться на неправильную парковку, незаконную торговлю и скопление людей в общественных местах, пишет в среду газета «Коммерсант».

«Самые бдительные получат баллы, которые можно будет обменять на футболки и кепки», — отмечается в материале.

На улучшение системы потратят 76,8 миллиона рублей. Тендер на госзакупку выиграло ООО «Программный продукт». Планируется, что модернизацию завершат к середине января.

«Помощник Москвы» будет включать в себя приложение для фотографирования нарушителей правил парковки или правил торговли. Кроме того, власти смогут отслеживать больных коронавирусной инфекцией и проверять людей по базе инфицированных при патрулировании.

Сигналы о большом скоплении людей послужат знаком, что, например, парк нужно закрыть. Код «Green» даст сигнал к открытию прогулочной зоны.

Полученные за бдительность баллы, можно будет потратить на проезд в метро столицы или на подарки: рюкзаки, футболки, кепки.