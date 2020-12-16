РИАМО - 16 дек. В Москве 17 декабря ожидается оттепель, может образоваться гололед, в конце текущей недели также будет потепление, ожидается гололедица, сообщается на сайте «Метеовести».

Сейчас на погоду влияет мощный атлантический циклон. Ожидается порция теплого воздуха.

«В Москве сегодня прекратились осадки, но завтра они снова начнутся. Но главное – усилится потепление, и в четверг термометры покажут до плюс одного градуса», - говорится в сообщении.

Немного похолодает 18 декабря, а в выходные вернутся оттепели. При этом не исключена гололедица.