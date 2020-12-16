РИАМО - 16 дек. С 20 декабря в Одинцовском городском округе откроются традиционные елочные базары, они будут располагаться по трем адресам, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Уже определены точки продаж на муниципальных землях – они разместятся по трем адресам в Одинцове: улица Чистяковой, дом 1, улица Маршала Неделина, дом 9 и улица Говорова, дом 9А. Также елочные базары будут размещены на земельных участках, которые находятся в частной собственности. Пока определена одна такая точка – на улице Маковского, дом 2А.

«В этом году на муниципальных землях Одинцовского округа разместятся три точки продажи новогодних деревьев. Елочные базары будут работать в Одинцове с 20 декабря без перерывов и выходных, вплоть до новогоднего вечера. Все места продаж оформят в едином новогоднем стиле «Зима в Подмосковье», – сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Помимо этого, на территории округа с 18 по 28 декабря запланирована организация новогодних ярмарок по следующим адресам: Одинцово, Центральный сквер, улица Жукова, около домов 26 и 28. С 18 по 29 декабря: Одинцово, улица Неделина, дом 2. С 22 по 28 декабря: Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, около дома 18. С 21 по 27 декабря: поселок Барвиха, около дома 39.