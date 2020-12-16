РИАМО - 16 дек. С 1 по 30 апреля 2021 года по всей России пройдет перепись населения, в городском округе Щелково будет работать более 350 переписчиков, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Также планируется организовать 60 стационарных участков, куда каждый житель сам сможет прийти переписать себя и своих близких. Кроме того, самостоятельно пройти перепись можно на портале госуслуг», - говорится в сообщении.

Уже начался набор переписчиков. Присоединиться к этой работе может любой совершеннолетний гражданин, однако он должен быть готов пройти специальный курс обучения. Переписчики будут получать по 18 тысяч рублей с вычетом подоходного налога. Всем переписчикам оформят специальные удостоверения, а также выдадут портфели для хранения бумаг и планшеты.

Чтобы оформится и стать переписчиком необходимо обращаться по адресу: Щелково, улица Комсомольская, дом 20. Телефон: 8(496)566-42-37, 8(496)562-36-47, 8(496)562-11-00, 8(496)566-99-57.