РИАМО – 16 дек. С 1 января 2021 года россиянам могут начислить штраф за неуплату ЖКХ за весь 2020 год, общественники предложили уточнить порядок взыскания долгов и гарантировать отсутствие сборов за время моратория, пишет в среду газета «Известия».

С 6 апреля 2020 года до 1 января 2021 года в России приостановили взыскание штрафов или пени за неуплату ЖКХ. Такая мера была связана с пандемией коронавируса.

«При введении моратория на эти штрафы в нормативно-правовых актах не прописали четкие правила его отмены. И чтобы после окончания отсрочки граждане не получили огромные счета, НП «ЖКХ Контроль» попросило главу Минстроя Ирека Файзуллина начислять пени только на долги, возникшие после отмены моратория», - отмечается в публикации.

По словам исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, пока неизвестно, как будут начислять пени после отмены ограничений.