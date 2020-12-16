РИАМО – 16 дек. Страховой Дом ВСК при поддержке Ассоциации ФинТех успешно осуществил интеграцию c сервисом «Цифровой профиль» в рамках масштабного экспериментального проекта, направленного на повышение качества и связанности данных, содержащихся в государственных информационных ресурсах, говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

Сервис «Цифровой профиль» разработан министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Банком России. Участники проекта – органы исполнительной власти Российской Федерации, министерства и ведомства, Пенсионный фонд, а также финансовые и прочие коммерческие организации. На площадке Ассоциации ФинТех ведется рабочая группа по вопросам развития сервиса и подключения коммерческих организаций.

«Масштаб и сложность проекта впечатляют. Но благодаря высокому уровню экспертизы коллег из Ассоциации ФинТех, «Ростелекома» и Банка России нам удалось пройти путь от совместного создания концепции до выхода в продуктивную среду, несмотря на все сложности работы в вынужденном дистанционном формате последние 9 месяцев», — сказала руководитель центра бизнес-технологий Страхового Дома ВСК Марина Ляшенко.

Заместитель генерального директора Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина отметила, что сервис «Цифровой профиль» позволит клиенту оформить нужный продукт в несколько кликов. Интеграция с базой госуслуг в рамках «Цифрового профиля» – это персонифицированный подход к каждому клиенту и отсутствие бумажного документооборота.