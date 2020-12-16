РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. Сотрудники комитета по ценам и тарифам Московской области 18 декабря проведут прием граждан в Подольске, сообщается на сайте администрации округа.

18 декабря на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Подольск состоится очередной прием граждан.

«В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники комитета по ценам и тарифам Московской области. Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи по адресу: Подольск, улица Кирова, 4 (первый этаж, вход со стороны концертного зала). Время приема - с 10:00 до 13:00», - говорится в сообщении.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00 у руководителя общественной приемной Олега Антонова.

При обращении на личный прием в общественную приемную жителей просят соблюдать санитарно-эпидемиологические предписания.