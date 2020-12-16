РИАМО - 16 дек. Трое медиков, работающих в Центральной городской клинической больнице Реутова, были награждены орденами Пирогова за неоценимый вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Во вторник (15 декабря - ред.) заместитель министра здравоохранения Московской области Нина Свешникова вручила престижные государственные награды медработникам Балашихи и Реутова за вклад в борьбу с коронавирусом. Двадцать человек получили ордена Пирогова и медали Луки Крымского», – говорится в сообщении.

Знак ордена Пирогова выполнен из серебра. Он представляет собой четырехконечный прямой крест, покрытый красной эмалью. По краям креста – узкий выпуклый рант золотистого цвета.

«Труд медиков Центральной городской клинической больницы был высоко оценен не только на региональном, но и на федеральном уровне. Трое наших врачей были удостоены престижной государственной награды, учрежденной по инициативе президента Владимира Владимировича Путина, – орденом Пирогова – за большой вклад в борьбу с Covid-19, самоотверженность и высокий профессионализм», – написал Каторов в своем Instagram-аккаунте.

К государственной награде были представлены трое специалистов, трудящихся в ЦГКБ Реутова: хирург Владимир Пастухов, акушер-гинеколог Галина Мехоношина и онколог Искандер Рахмангулов.

19 июня 2020 года Владимир Путин подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского – в честь русского хирурга, основоположника военно-полевой хирургии в России Николая Пирогова и хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки. Награды вручаются медикам и волонтерам за вклад в борьбу с эпидемиями, разработку методов лечения и лекарств и спасение жизней пациентов.