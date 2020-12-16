РИАМО - 16 дек. Жители Подмосковья теперь могут на портале госуслуг (https://uslugi.mosreg.ru/) оплатить услуги ЖКХ и узнать о возникшей задолженности, говорится в сообщении пресс-службы министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Через региональный портал можно оплатить услуги 25 поставщиков ЖКУ. Список услуг постоянно растет.

«Теперь 6,3 миллиона пользователей, имеющих учетную запись на портале, могут за пару кликов внести показания счетчиков и оплатить текущий счет ЖКХ, а также узнать о задолженности за коммунальные расходы, если она есть», – сказал министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Для того, чтобы оплатить квартплату, нужно зайти на портал в раздел «Дом и ЖКХ» – «Оплата ЖКХ». В открывшемся окне необходимо выбрать поставщика услуг и указать номер лицевого счета. Платежная система подгрузит всю необходимую информацию по расчетам пользователя за текущий месяц, а также при наличии – информацию о задолженности.

Здесь же можно передать текущие показания счетчика. Сейчас на портале доступна оплата жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых 25 поставщиками, среди них – МособлЕИРЦ и Мосэнергосбыт.