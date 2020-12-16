РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 дек. В подмосковном Подольске в горнолыжном комплексе «Красная горка» вечером в среду откроют тюбинговую трассу, сообщается в группе комплекса в соцсети «ВКонтакте».

«Рады вам сообщить, что тюбинговая трасса будет открыта сегодня, 16 декабря, после 17:00. С нетерпением ждем гостей! Также работают учебный и основной склоны, кафе, прокат», - говорится в сообщении.

Посетителей просят соблюдать технику безопасности и социальную дистанцию, обязательно надевать маску и пользоваться антисептиком.

В будни до 17:00 1 час катания стоит 300 рублей, после 17:00 - 400 рублей, в выходные до 19:30 - 600 рублей, после 19:30 - 500 рублей.