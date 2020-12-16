РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. Суд признал жителя Люберец виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма, пьяный мужчина сообщил в службу 112, что взорвет квартиру в доме, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкой городской прокуратуры.

Люберецким городским судом Московской области рассмотрено уголовное дело по обвинению 42-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил в службу 112 о том, что взорвет квартиру в многоквартирном жилом доме.

«Подсудимый вину в инкриминируемом преступлении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Приговором суда от 14 декабря 2020 года подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год», - говорится в сообщении.

По инициативе прокуратуры с подсудимого взысканы денежные средства, затраченные государством на организацию и проведение мероприятий по проверке информации о готовящемся взрыве.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано Люберецкой городской прокуратурой.