РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 дек. Активисты «Молодой Гвардии Единой России» продолжают оказывать адресную помощь жителям, которые обращаются в волонтерский штаб по противодействию коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

Все волонтеры обеспечены масками, антисептиками, прошли обучающие тренинги по взаимодействию с пожилыми людьми. Так, например, недавно волонтеры помогли женщине доставить домой пятилитровые бутылки с водой.

«Мы стараемся максимально оперативно оказывать адресную помощь тем, кто обращается к нам. Жители старше 65 лет или те, кто имеет хронические заболевания и находится на самоизоляции, могут обратится в волонтерский центр за помощью в походе в магазин, получении лекарств или вызове врача на дом. При этом при взаимодействии с щелковцами обязательно используем маску и перчатки, чтобы не представлять опасность», - сказал заместитель руководителя Щелковского отделения «Молодой Гвардии» Филипп Чернов.

Если жителям необходима помощь волонтеров, обратиться за ней можно позвонив на номера горячей линии волонтерского штаба «Единой России»: 8(496)566-19-54 или 8(903)777-18-69. Телефон социальной защиты для справок и вопросов: 8(496)566-98-03.

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16 ДЕКАБРЯ

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