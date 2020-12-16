РИАМО - 16 дек. Московское областное УФАС России приняло решение включить ООО «Альсена» в реестр недобросовестных поставщиков после обращения муниципального учреждения «Центр технического обслуживания муниципальных образовательных учреждений», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации по благоустройству территории и капитальному ремонту здания МБДОУ ЦРР - детский сад №11 «Рябинка», - говорится в сообщении.

В связи с нарушением обществом условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.