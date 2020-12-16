РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 дек. В городском округе Мытищи задержали местного жителя за использование чужой банковской карты, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» поступило заявление от 46-летнего местного жителя о том, что неизвестный использовал его потерянную банковскую карту и расплачивался ею в различных магазинах. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 23-летний местный житель. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.