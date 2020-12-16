РИАМО - 16 дек. Московская область возглавила рейтинг российских регионов по благоприятности инвестиционного климата с показателем 1А (максимальный потенциал – минимальный риск), сообщается на сайте рейтингового агентства RAEX.

В число лидеров по благоприятности инвестиционного климата также вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Аналитики отмечают, что на инвестиционные риски большое влияние оказал мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса.

«Результаты XXV рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России показывают, что уровень интегрального риска вырос на 1,3%», — отмечается на сайте.

Подмосковье входит в десятку регионов, которые формируют 52% валового внутреннего продукта.