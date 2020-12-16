РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. В среду культурный центр «Октябрьский» приглашает жителей Люберец на онлайн-мероприятия, для участников подготовили обзор книг, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В 12:00 «Чувства и чувственность» - обзор книг, посвященный творчеству Джейн Остин. В 14:00 «Модные веяния» - обзор модных трендов», - говорится в сообщении.

Присоединиться к мероприятиям можно в социальной сети Instagram: https://www.instagram.com/okt_centrkultura/.