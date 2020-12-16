РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 дек. В поликлинику №2 городского округа Мытищи передали 4 тысячи защитных масок для медперсонала, сообщается на сайте администрации горокруга.

Депутаты совета депутатов Мытищ продолжают помогать медикам округа. Анатолий Микитюк и Антон Умников доставили в две городские поликлиники одноразовые маски, которые очень пригодятся сотрудникам медучреждения в сложной эпидемиологической обстановке. Поликлинике №2 передали в дар 4 тысячи масок.

«Маски для врача – это первая защита от коронавируса. С благодарностью отмечаем, что маски нам очень пригодятся. Средствами индивидуальной защиты мы обеспечены в полной мере, но лишними сейчас они не будут», – сказала заведующая отделением первичной специализированной медико-санитарной помощи поликлиники №2 Наталья Ковалева.

Она добавила, что врачи на приеме должны менять маски каждые два часа. Коллектив в поликлинике №2 большой, поэтому в день ее медперсоналу в целом требуется 200-250 штук.

«Мы решили поддержать наших врачей в трудную минуту. Они находятся на передовой: принимают больных, посещают их на дому. Большое им человеческое спасибо за их работу!» - сказал Микитюк.

Умников отметил, что накануне Нового года мытищинские медики должны быть еще больше защищены, чтобы встретить этот праздник в кругу своих близких.

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16 ДЕКАБРЯ

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