РИАМО - 16 дек. Порядка 54 тысяч тонн сыра произвели в Подмосковье в январе-ноябре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство выросло примерно на 10%, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Объем производства сыров и сырных продуктов за 10 месяцев текущего года в регионе составил около 53,6 тысячи тонн», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

В Московской области сегодня варится более 200 видов и сортов сыров: твердые, полутвердые и мягкие, плавленые, зрелые и быстрые, голубые сыры с плесенью и пикантным вкусом, диетические, вегетарианские и другие. Производством занимаются более 20 крупных предприятий и более 100 фермеров.

«Сыры из Московской области вошли в число победителей на недавно состоявшемся Первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Лидерство подмосковных сыров обусловлено качеством, разнообразием видов и сортов. Отрасль намерена и дальше показывать хорошие результаты», - добавил Воскресенский.

Подмосковье на сегодняшний день занимает 2 место по производству сыра в России.