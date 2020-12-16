РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 дек. АО «Мособлэнерго» провело реконструкцию оборудования трансформаторной подстанции на территории Дзержинского, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Данная подстанция питает городскую канализационно-насосную станцию. Работы провело Дзержинское производственное отделение компании.

«Для увеличения надежности электроснабжения был проведен ряд работ, среди них - монтаж ячеек типа КСО-393. Также были проложены новые кабельные линии. Общая протяженность линий составляет 1,6 километра», - говорится в сообщении.

Городская канализационно-насосная станция очищает и подает в Дзержинский более 60 тысяч кубометров воды ежедневно.