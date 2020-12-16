РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 дек. В городском округе Мытищи полицейские задержали местного жителя по подозрению в краже мобильного телефона из частного дома, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Мытищинское».

В дежурную часть Сухаревского отдела полиции МУ МВД России «Мытищинское» поступило заявление от 21-летней местной жительницы о том, что неизвестный, проникнув через окно в частный дом, расположенный на улице Стародмитровской в деревне Сухарево, похитил ее мобильный телефон. Сумма ущерба составила более 18 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 30-летний местный житель. Похищенное имущество изъято. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.