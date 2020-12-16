РИАМО - 16 дек. Арбитражный суд Московского округа признал законным постановление Московского областного УФАС России о привлечении банка ВТБ к административной ответственности за нарушение закона о рекламе, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступило обращение гражданина, который пожаловался на получение им рекламы через СМС от ВТБ без его согласия, возбуждено дело о нарушении закона о рекламе.

«По результатам рассмотрения дела управление признало банк ВТБ (ПАО) нарушившим законодательство о рекламе в части отсутствия всех существенных условий, влияющих на стоимость кредита и наименования или имени лица, оказывающего услуги предоставления кредита», - говорится в сообщении.

На основании указанного решения в отношении банка было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Не согласившись с указанным постановлением, банк обратился в суд. Арбитражный суд Московского округа отказал ВТБ в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России.