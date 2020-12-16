РИАМО - 16 дек. Утром в среду были замечены сбои в работе мессенджеров WhatsApp, Telegram, YouTube и других сервисов, сообщается на сайте Downdetector.ru.

По данным сервиса, неполадки с Telegram начались в 8:33, с WhatsApp — в 8:22.

Steam начал плохо работать с 3:10, YouTube — с 0:34, Twitch — с 0:10. ​

14 декабря крупный сбой произошел в работе Google. Некоторое время не работали сервисы YouTube, Gmail, «Google Документы», Google Play и другие. По данным сайта Downdetector, с проблемой столкнулись пользователи из России и стран Европы.​