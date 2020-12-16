РИАМО - 16 дек. В столице выздоровел еще 5571 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, выздоровление подтвердили исследования, говорится в сообщении оперштаба Москвы.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 545 430», - говорится в сообщении.

При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы. Это должны быть люди в возрасте от 18 до 55 лет, переболевшие коронавирусной инфекцией и, не имеющие хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

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16 ДЕКАБРЯ

- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.