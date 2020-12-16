РИАМО - 16 дек. Проект #Москвастобой представил две новые онлайн-экскурсии, посвященные известному меценату Алексею Бахрушину и Государственному музею Льва Толстого на Пречистенке, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На онлайн-экскурсии «Алексей Бахрушин. Взгляд в будущее» генеральный директор музея Дмитрий Родионов расскажет зрителям о том, как меценату удалось собрать уникальную коллекцию театральных артефактов. В его собрании представлены самые разные предметы — от портретов и автографов актеров до костюмов и декораций», - говорится в сообщении.

Посетители экскурсии увидят такие редкие предметы из собрания мецената, как сценические костюмы знаменитой актрисы Малого театра Марии Ермоловой, старые афиши спектаклей и эскизы декораций и костюмов.

Экскурсия по Государственному музею Льва Толстого подготовлена к 100-летию культурной площадки. Музей является одним из старейших литературных музеев в стране. Слушателям расскажут о том, как создавалась площадка, как члены Толстовского общества боролись за сохранение наследия великого писателя.

В музее хранятся такие реликвии, как архивные фотографии и отрывки из дневника писателя, а также портрет семьи Толстых, написанный художником Леонидом Пастернаком. Также во время тура расскажут о создании памятника Толстому, который установлен во дворе музея. Монумент скульптора Сергея Меркурова стал символом культурной площадки.