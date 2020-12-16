РИАМО - 16 дек. В соцсети «Вконтакте» в среду стартовал онлайн-марафон «Ты в Москве», участников ждут образовательные, спортивные и культурные мероприятия – лекции, воркшопы, дебаты и многое другое, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Ежедневно в 09:00 проходят эфиры «Магия утра» от «Московского диалога». Их участников учат правильно начинать свой день и заряжаться позитивом. Кроме того, до конца рабочей недели ежедневно в 16:00 эксперты проекта «ВРаботе» проводят онлайн-разбор резюме. Прислать свое резюме для разбора можно на адрес электронной почты: maria.korneeva@vrabote.me», - говорится в сообщении.

Также в первый день марафона участников ждет тренинг по продвижению своего профиля в «Инстаграм» и лекция о сложностях современного блогинга. Начало мероприятия запланировано на 09:00.

В 13 часов стартуют дебаты о том, следует ли запретить русский реп. Затем начнется мастер-класс по брейку. В 18:30 москвичи могут посетить стендап-шоу «На патриках».

Кроме того, в течение всего дня на марафоне будут проводиться различные лекции и воркшопы по урбанистике и экологии. Например, в 10:00 пройдет лекция «Развитие города: теория и практика», а в 11:00 — «Создание и реализация экологического проекта».

На следующий день с 8:30 запланирован мастер-класс по публичным выступлениям. В 10:00 москвичей приглашают на лекцию студенческого координационного совета про стартапы в сфере блогерства. Еще через полчаса они смогут принять участие в мастер-классе по панна-футболу.

Активности в рамках онлайн-марафона продлятся до 23 декабря.