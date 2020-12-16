РИАМО - 16 дек. Третья волна мониторингового социологического опроса «Социальное самочувствие россиян» показала, что 60% опрошенных москвичей считают, что хорошую работу проще найти в столице, чем в других регионах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Один из наших приоритетов — это активное трудоустройство и, особенно сейчас, быстрое возвращение людей на рынок труда, а также качественное и доступное образование. С начала осени мы трудоустроили 85 тысяч сотрудников-соискателей, и если еще в начале октября регистрируемая безработица составляла 3,04%, то сейчас — уже 1,73%», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Также более 70% опрошенных москвичей отметили возможность получения в городе хорошего образования. Для этого в мегаполисе созданы равные условия обучения, вне зависимости от места проживания.

Ракова подчеркнула, что столичные школьники показывают превосходные результаты образования. Она добавила, что эта работа в Москве будет продолжена.

Еще 61% опрошенных против 28% в целом по стране видит преимущество в качестве разнообразного досуга в Москве.