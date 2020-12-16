РИАМО – 16 дек. Число мигрантов в РФ снизилось почти в два раза с начала года, сейчас на территории страны насчитывается более 6 миллионов мигрантов, сообщает Nation News.
Обычно эта цифра достигает 11 миллионов человек.
«Ежегодно на территории России находится девять–одиннадцать миллионов мигрантов. Однако с начала года их количество постепенно снижалось и достигло отметки в 6,3 миллиона человек», - говорится в сообщении.
При этом вид на жительство или разрешение на временное проживание имеют лишь около миллиона мигрантов.
Многие вошедшие в учет трудовые мигранты работают по патентам.
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