РИАМО – 16 дек. Число мигрантов в РФ снизилось почти в два раза с начала года, сейчас на территории страны насчитывается более 6 миллионов мигрантов, сообщает Nation News.

Обычно эта цифра достигает 11 миллионов человек.

«Ежегодно на территории России находится девять–одиннадцать миллионов мигрантов. Однако с начала года их количество постепенно снижалось и достигло отметки в 6,3 миллиона человек», - говорится в сообщении.

При этом вид на жительство или разрешение на временное проживание имеют лишь около миллиона мигрантов.

Многие вошедшие в учет трудовые мигранты работают по патентам.​