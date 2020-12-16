РИАМО - 16 дек. Обновлен реестр объектов культурного наследия регионального значения, теперь туда входит усадебный дом на улице Большая Ордынка, построенный в середине XVIII века, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Здание официально получило статус объекта культурного наследия регионального значения. Это значит, что теперь оно находится под охраной государства и его исторический облик не может быть изменен. Любые работы по сохранению памятника будут проходить под контролем города», — сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Сама постройка является ярким примером классического главного дома городской усадьбы. Согласно архивным документам, первоначально здание находилось во владении секретаря Сибирского приказа С.П. Климонтова.

После включения здания в реестр, специалистами Мосгорнаследия были описаны все предметы, представляющие историческую ценность. Например, ценным признано оформление фасадов здания и оконных проемов. Также под охрану попал декор интерьеров.

С момента постройки дом сменил нескольких хозяев. После секретаря Сибирского приказа Климонтова, постройка перешла во владение отставного поручика Пашкова. Затем дом перешел к почетной гражданке и временной московской купчихе второй гильдии Блохиной. После 1917 года дом национализировали. В настоящее время в нем располагается Музей морского флота.