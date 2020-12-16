РИАМО – 16 дек. Цены на сахар и подсолнечное масло будут регулировать в российских регионах по-разному, Минпромторг подписал соглашение о сдерживание цен с торговыми сетями, сообщает kp.ru.

Так, до Урала цены на указанные продукты будут зафиксированы. А в остальных регионах введут поправочные коэффициенты.

«Фиксированные цены, мы об этом неоднократно говорили, вводятся до Урала, включая Урал. Дальше будут введены поправочные коэффициенты», - сказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Он добавил, что такие меры связаны с дороговизной логистики.​

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что чиновники должны обратить особое внимание на ситуацию, когда людям не хватает денег на продукты питания, и потребовал от правительства решить вопрос с ростом цен на продукты за неделю.

Проблема роста цен на продукты в России была поднята президентом страны на прошлой неделе. Была создана рабочая группа по решению этого вопроса.​