РИАМО - 16 дек. Возгорание помещения «Бургеркинга» произошло утром в среду в ТК «Юнимолл», в результате происшествия никто не пострадал, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сообщение о пожаре на 23-м километре Новорижского шоссе поступило в 6:45. Наблюдался дым из-под кровли здания. В 7:30 было ликвидировано открытое горение на площади 1 квадратный метр. Пожар случился из-за возгорания проводки.

«Персонал самоэвакуирован. Информации о пострадавших нет. Работают экстренные оперативные службы. Подъезд пожарной техники осуществляется со стороны выезда из Красногорска в сторону Московской области», - сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Объект представляет собой нежилое здание, в котором расположены торговые площади и подсобные помещения. Оборудована открытая парковка для на 1 тысячу автомобилей. Площадь земельного участка – 36 тысяч квадратных метров.

Ежедневно в здании бывает около 700 человек, ночью – 17.