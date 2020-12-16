РИАМО - 16 дек. Москва принимает V Международную олимпиаду мегаполисов, свои знания в ней продемонстрируют школьники от 14 до 18 лет из 28 стран мира, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Испытания будут проходить дистанционно, до 22 декабря.

«Школьники от 14 до 18 лет из крупнейших городов мира будут демонстрировать знания по математике, информатике, химии и физике», - говорится в сообщении.

Команда от каждого мегаполиса будет насчитывать не более 8 человек. Таким образом, каждую дисциплину будут представлять по два участника.

Сначала ребята поучаствуют в блицтуре. Там они ответят на вопросы по математике, физике, химии и информатике. Каждая тема включает по 20 вопросов. 17 декабря начнутся основные мероприятия олимпиады. Задания будут как теоретическими, так и практическими.

Подведут итоги олимпиады также дистанционно. На торжественной церемонии закрытия объявят победителей и призеров.