РИАМО - 16 дек. Онлайн-встречи с режиссерами, актерами и другими представителями творческих профессий подготовила ВДНХ, на таких мероприятиях гости порассуждают о том, что ждет в будущем театр, документальное кино и о многом другом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Диалоги под куполом» - это цикл бесед с известными представителями творческих профессий. Его подготовила ВДНХ совместно с Государственным музейно-выставочным центром «Росизо». Трансляции будут вести из павильона «Книги», - говорится в сообщении.

Все встречи будут транслироваться как на сайте выставки, так и на страницах ее социальных сетей 17, 24 и 28 декабря. Начало запланировано на 19:00.

Так, 17 декабря можно будет увидеть встречу с Игорем Неведровым – одним из ведущих актеров Театра Романа Виктюка и Театра на Таганке. Артист расскажет слушателям о том, что происходит в современном театре, а также поделится советами с начинающими представителями этой профессии.

На вторую встречу придет звезда сериалов «Бригада» и «Игра» Дарья Повереннова. Она расскажет о своих новых работах, а также об истории старых ролей, в том числе и в театре.

Заключительная встреча состоится 28 декабря. На ней режиссер-документалист Юлия Киселева подробнее расскажет о неигровом кино – сборе средств на съемки, продвижении фильмов. Также она поделится профессиональными секретами с начинающими коллегами.