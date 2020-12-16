РИАМО - 16 дек. Дело возбуждено по факту нападения на сотрудника правоохранительных органов на КПП больницы в Москве, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел вечером 15 декабря в медучреждении на Гоголевском бульваре.

«Подозреваемый при попытке пройти через КПП медицинского учреждения совершил нападение на потерпевшего, которому причинил колото-резаные ранения», - сказала Иванова.

Подозреваемый 1992 года рождения задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия на определение его психического состояния.

Расследование по уголовному делу продолжается.