РИАМО – 16 дек. В новогоднюю ночь температура воздуха в Московской области и столице может опуститься до минус 7 градусов, но до этого в регионе ожидается оттепель, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В последних числах декабря температура воздуха намерена понижаться. В новогоднюю ночь ожидается легкий мороз. Несильный - порядка минус 7 градусов. Но пока это только предварительный прогноз», - сказала Позднякова.

Она добавила, что в ближайшие дни температура в Москве и области будет повышаться.

«У нас 17-го числа будет температура близкая к нулю. 20 декабря дневная температура будет повышаться до оттепели. Но такое повышение будет кратковременным, температура не будет устойчивой. Но все показывает, что в конце месяца температура будет отрицательной», - добавила Позднякова.

Ранее синоптики сообщали, что высота сугробов к Новому году достигнет 10-12 сантиметров.