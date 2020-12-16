РИАМО - 16 дек. С момента введения в Подмосковье масочного режима пассажиры купили в автобусах «Мострансавто» около 68 тысяч защитных масок, сообщил РИАМО представитель пресс-службы перевозчика.

«С начала ноября жители и гости региона приобрели в автобусах «Мострансавто» свыше 13 тысяч защитных масок. Около 68 тысяч защитных масок приобрели пассажиры в автобусах «Мострансавто» с начала масочного режима», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что стоимость одной маски на данный момент составляет 5 рублей. Оплатить покупку можно картой «Стрелка», бесконтактной банковской картой или гаджетом с NFC-чипом, а также наличными средствами.

Собеседник агентства добавил, что чаще всего жители Подмосковья оплачивали покупку масок бесконтактными банковскими картами или гаджетами с функцией NFC. Всего с мая было совершено свыше 31,3 тысячи транзакций.

Ношение средств индивидуальной защиты позволяет снизить риск заражения коронавирусом, а также является обязательным условием для проезда в общественном транспорте.

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16 ДЕКАБРЯ

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