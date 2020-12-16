РИАМО - 16 дек. Высота снежного покрова в Москве и на большей части территории Подмосковья в ближайшие дни не будет превышать 10 сантиметров, а на севере региона на выходных сугробы могут достичь высоты в 15 сантиметров, там уже можно будет кататься на лыжах, сообщил РИАМО научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На севере Московской области в субботу высота снежного покрова будет около 15 сантиметров. Там уже можно будет пройтись на лыжах. На юге области будет на 5-7 сантиметров ниже, это не та высота, чтобы катать детей на санках или лепить фигуры», - сказал Вильфанд.

Он добавил, что до конца текущей недели высота снежного покрова может повыситься на 1-2 сантиметра. Например, 17 декабря в регионе ожидается мокрый снег. 18 декабря также может пройти небольшой снег.

Ранее в Подмосковье открылся зимний спортивный сезон. Все желающие могут отправиться на горнолыжный курорт, покататься на коньках и попробовать себя на лыжных трассах.