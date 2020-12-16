РИАМО - 16 дек. За минувшие сутки в Москве умерло 73 пациента с коронавирусом, при любых симптомах ОРВИ рекомендуется вызывать врача, говорится в сообщении оперштаба Москвы.

«Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.

По последним данным, в Москве всего выявили 703 502 случая Covid-19.

В мегаполисе из-за пандемии действуют ограничения — старшеклассники переведены на дистанционное обучение, часть сотрудников компаний перевели на удаленку, а люди старше 65 лет должны соблюдать домашний режим.

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Текстовая трансляция

16 ДЕКАБРЯ

- За сутки в Москве скончались 73 пациента с Covid‑19. За все время пандемии в столице скончались 10 095 человек с коронавирусом.