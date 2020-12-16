РИАМО - 16 дек. В среду на территории Москвы и Московской области будет преобладать промежуточный гребень антициклона, температура воздуха составит минус 5 – 0 градуса, без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 3 – минус 1 градус, а по области - минус 5 - 0 градуса», - говорится в сообщении.

Ветер юго-западный разовьет скорость до 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 75%.

Специалисты отмечают, что для большинства метеозависимых и здоровых людей данная погода является комфортной.​